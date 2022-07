$!Panamá se enfrenta a escasez de alimentos tras 3 semanas de manifestaciones

Centenares de camiones de Panamá y Centroamérica cargados con alimentos y otros productos permanecen este jueves varados en la carretera Interamericana por bloqueos, mientras se agudiza la escasez de estos enseres en la capital panameña y otros centros urbanos en medio de las protestas contra la carestía que comenzaron hace casi tres semanas.

Al menos tres decenas de camiones de carga procedentes de Centroamérica quedaron varados desde la noche del miércoles a la altura de la ciudad de Santiago, la cabecera de la provincia central de Veraguas situada a 250 kilómetros de la capital.

Ese punto de la Interamericana fue escenario el martes de una batalla entre manifestantes y la Policía Nacional que dejó heridos, detenidos y destrucción de propiedad pública.

En ese lugar había centenares de personas, algunas encapuchadas, pertrechadas con piedras y bombas Molotov, que incendiaron neumáticos.

El conductor salvadoreño Héctor Guerra contó este jueves que el convoy centroamericano lleva ya “tres días” atrapado por las protestas en Panamá, que arreciaron a partir del pasado día 7 en reclamo de una bajada del costo de los combustibles y los alimentos.

“Estamos en la calle en plena intemperie, no dormimos tranquilos, no comemos como debe ser, no sabemos qué si esta gente pueda tomar la decisión de abrirnos los vagones. Estamos bien preocupados”, dijo Guerra.