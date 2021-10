$!Pandemia deja en una jornada en Rusia 1.123 muertes, un nuevo récord

Video: Dinosaurio “irrumpe” en la ONU para exigir a los humanos que no se extingan

Ante la complicada evolución de la situación epidémica, en parte debido a la agresividad de la variante delta y a las bajas tasas de vacunación -solo el 32,2 % de la población ha recibido la pauta completa-, Moscú inicia mañana 11 días de vacaciones retribuidas para los trabajadores y el cierre de los servicios no esenciales.

Tenga en cuenta: ¿Qué significa una pandemia?

Dos días después, esta medida de vacaciones obligatorias se aplicará en todo el país, coincidiendo con el puente de noviembre, por decreto del presidente, Vladímir Putin.

La viceprimera ministra y encargada de la lucha contra la pandemia Tatiana Gólikova, expresó hoy su esperanza de que los días no laborables no se ampliarán si se cumplen las restricciones, se aumenta la vacunación y se traslada a los empleados mayores de 60 años al teletrabajo si no han recibido la pauta completa.