¡Para el amor no hay edad! Una joven de 28 años se casó con un hombre de 70

Lo que pudo haber sido una relación pasajera, resultó consolidándose como un amor estable, luego de que 11 meses después ambos decidieran dar el sí en el altar.

David y Jackie crean contenido para TikTok, donde muestran su relación cotidianamente. A pesar de las criticas que reciben por la gran diferencia de edad, la pareja defiende su relación.

“Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que soy una buscadora de green cards, una buscadora de oro. Pero no estoy realmente afectada porque no es verdad. Me conozco a mí misma, sé que yo no soy una buscadora de oro”, dijo Jackie.