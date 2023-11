$!Pelea a muerte entre colombianos que residen en Polonia deja un muerto en ese país

Su familia, la cual reside en la vereda Bocas de Lemayá del mencionado municipio, ha lamentado profundamente esta pérdida, según informó el diario El Nuevo Día, de Ibagué.

Una de las personas que ha expresado ese dolor y tristeza es su hijo. "Papito lindo, ¿por qué me dejó solo, viejo lindo? Me va a hacer mucha falta, viejo lindo, no me esperaba esta triste noticia. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, rey lindo", señala el mensaje en Facebook.

*Con información de El Nuevo Día