$!Perú queda a la deriva tras caída del presidente interino Merino

“Si a eso se agrega el hecho de que la pandemia no se manejó de la mejor manera, a pesar de los éxitos iniciales, y el lastre de un deficiente sistema de salud”, el malestar es mayor, describe el docente de la Unab.

Así pues, la nueva mesa directiva parlamentaria estará conformada por congresistas que no votaron a favor de la vacancia del expresidente Vizcarra el pasado lunes, agrega Benavides.

El también docente de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, aclara: “en realidad ya todos renunciaron a ser parte de ella. Merino no sé si ha renunciado a la misma, de la cual era presidente, y por esa razón se le delegó la Presidencia”.

Recuerda, además, que la crisis peruana es producto de la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 por Odebrecht, y de la corrupción patrocinada por el fujimorismo, que lleva varios años en la oposición y que no ha logrado posicionarse de nuevo como una fuerza de gobierno después del encarcelamiento del expresidente Alberto Fujimori.

Debilidad del nuevo gobierno

Isaac Bigio, politólogo, economista e historiador peruano, afirma por su parte, que el Congreso se reunirá para elegir quién será el reemplazo de Manuel Merino, y cree que lo más seguro es que será un legislador del partido Morado, de centro derecha, que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.

Ahora bien, dice que la cuestión es esperar que esta semana se reúna el Tribunal Constitucional, que tendrá que definir si la vacancia de Vizcarra fue o no pertinente, por lo que el país podría tener dos presidentes de manera simultánea.

Bigio considera que “cualquiera que sea el gobierno, será extremadamente débil, no tendrá apoyo popular, la bancada lo puede sacar, y muchos partidos no quieren ser parte de este nuevo gobierno para no quemarse en las elecciones de abril del próximo año”.