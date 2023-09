$!Pese a protestas, presidente López Obrador entregó al Ejército la administración del Tren Maya

Además, Javier May, director general de Fonatur, el organismo público que se ha encargado del proyecto hasta ahora, dejará el cargo para buscar la candidatura del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la gobernación de Tabasco, estado natal de López Obrador.

“¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo”, argumentó.

El Tren Maya, con una inversión de entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares, es una obra emblemática de López Obrador para los cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.