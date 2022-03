¿Por qué era tan importante el avión AN-225 destruido por Rusia en Ucrania?

Según una publicación hecha a través de la cuenta de Twitter del gobierno ucraniano, el Antonov AN-225, el avión más grande del mundo, fue destruido en medio de enfrentamientos con tropas rusas.

La máquina estaba ubicada en el aeropuerto de Hostomel, que ha sido escenario de ataques aéreos por ser un sitio estratégico y cercano a la ciudad de Kiev.

Fue construido en 1980, en el marco del Programa Espacial Soviético, para transportar cohetes y, muy especialmente, el transbordador Burán (el primer vehículo de este tipo en alcanzar el espacio). Su nombre popular era “Mriya”, que en español significa “Sueño”.

Es la materialización de un gran logro de la ingeniería humana, “la ciencia, el diseño y las matemáticas”, señala Luis Miguel Molina, docente de la Corporación Cipsela (Creative and Innovative Programs for Space Education, Launch, and Aviation).

El vehículo pesaba en total 640 toneladas, al menos 88 metros de envergadura (de punta a punta de cada ala), seis turbinas (tres a cada lado), podía transportar piezas en la parte superior externa del fuselaje y su compartimiento de carga era lo suficientemente grande como para llevar 50 carros.

“Ver este avión era el sueño de casi cualquier persona que hubiera estado relacionada con el mundo de la aviación”, señala Molina, “era símbolo de esa pasión que une a muchas personas”.

Nunca fue para la guerra

Fue diseñado y puesto en operación durante la Guerra Fría, sin embargo, sus objetivos nunca fueron bélicos. “De hecho, podría decirse que fue construido para la paz, para la ciencia”, complementa el docente.

Tras la caída de la Unión Soviética, el avión se dedicó a llevar grandes cantidades de suministros (más de 100 toneladas) a lugares afectados por desastres naturales (estuvo, por ejemplo, en República Dominicana y Haití en 2010) y sirvió de inspiración para películas como 2012 y Rápidos y Furiosos 6.

“Con este daño es mucha historia la que se pierde”, señala Molina y agrega que para él su vida útil no debió terminar así. “Hubiera sido muy bonito tenerlo en un museo, hasta él mismo podía haberse convertido en un museo por dentro, y no destrozado por una guerra que al final afecta a tantas personas e incluso a la industria aeronáutica“.

La empresa estatal Ukroboronprom (dedicada a la industria militar ucraniana), en el comunicado oficial de la pérdida de la aeronave, señaló que su reconstrucción llevaría más de 5 años de trabajo y una inversión superior a los 3 mil millones de dólares.