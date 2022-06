$!Prehistórico canguro gigante proviene de Papúa, según estudio

Los fósiles de un prehistórico canguro gigante, bautizado como Nombe Nombe, revelaron que pertenecen a un antiguo género primitivo de canguros que son únicos de Papúa Nueva Guinea, según un estudio publicado hoy.

Los datos sobre su origen se desprenden de un nuevo análisis de los fósiles de este canguro extinto realizado por un grupo de paleontólogos de la australiana Universidad de Flinders, quienes determinaron que estos animales no estaban tan emparentados con los ejemplares australianos como se creía anteriormente.

En este estudio, en el que se utilizó tecnología 3D, publicado en la revista científica Transactions of the Royal Society of South Australia, se afirma que el Nombe Nombe habría descendido de una forma antigua de canguro que se desplazó a la isla de Nueva Guinea durante la era del Mioceno, hace cinco a ocho millones de años.

Entonces, las islas de Nueva Guinea y Australia continental estaban conectadas por vías terrestres debido a que los niveles de las aguas eran mucho más bajos, permitiendo que varios animales gigantes se adentrasen a los bosques papús hasta el surgimiento de las Islas del Estrecho de Torres.