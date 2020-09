Presidente de Turquía reitera su apoyo a Azerbaiyán en enfrentamiento con Armenia

"Condeno a Armenia, que atacó ayer territorio azerbaiyano. Turquía está con todo su corazón y sus capacidades del lado de Azerbaiyán", dijo Erdogan en Ankara, en un discurso televisado en directo por la cadena NTV.

"Armenia debería abandonar de inmediato el territorio ocupado; esto llevaría a la paz; toda otra opción sería seguir malcriando a Armenia", añadió el mandatario turco, y afirmó que todo el mundo acepta que la región de Nagorno Karabaj, de facto controlada por Armenia desde 1994, es territorio azerbaiyano.

Erdogan recordó que el conflicto ha desplazado a un millón de aceríes y acusó el Grupo de Minsk, encabezado por Rusia, Estados Unidos y Francia, de "no solo no resolver el problema en 30 años, sino de hacer lo posible para no resolverlo".

"Ahora, Azerbaiyán, quiera o no quiera, se ha visto forzado de decir que ha llegado el momento de arreglar cuentas y de resolver el problema por sus propios medios", agregó.

El presidente turco se hizo eco de los rumores de que su país habría enviado armas, militares o incluso mercenarios a Azerbaiyán para respaldar la ofensiva, pero sin confirmarlos ni negarlos.

"Nos amenazan. Dicen que si Turquía está allí, si hay soldados turcos allí, si enviamos armas... Son los mismos quienes enviaron camiones con armas a Siria", dijo Erdogan en referencia al apoyo de Estados Unidos a las milicias kurdosirias enfrentadas con Turquía.

Por su parte, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, declaró hoy que "Armenia debe detener sus ataques de inmediato y enviar de vuelta a los mercenarios y terroristas que llegaron del extranjero", sin especificar a quiénes se refería.

"¿Dónde ha estado durante treinta años los que ahora piden un alto el fuego inmediato, diálogo y vías pacíficas?", preguntó Akar en un discurso publicado por NTV.

"Hoy estaremos junto a nuestros hermanos azerbaiyanos en la defensa de sus tierras", agregó el ministro, sin detallar de qué tipo de apoyo se trata.

El conflicto de Nagorno Karabaj estalló en 1991 y llevó a Armenia a anexionarse de facto esa región, poblada por armenios cristianos pero adjudicada por la Unión Soviética a Azerbaiyán, de habla turca y mayoría musulmana.

Desde el domingo pasado, ambos países han retomado un enfrentamiento militar cuyo último episodio mayor, en 2016, se cobró la vida de más de 200 personas.