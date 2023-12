Presidente del Partido Republicano de Florida suspendido en medio de acusaciones de agresión sexual

En un dramático giro de los acontecimientos, el presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler, fue censurado y suspendido de sus funciones en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del partido en Orlando.

La decisión se tomó tras la revelación de una investigación policial en la que Ziegler está involucrado por una denuncia de agresión sexual presentada por una mujer en noviembre pasado.

Aunque el comité no llegó a expulsar a Ziegler, lo declaró no apto para el cargo y redujo drásticamente su autoridad, limitando su capacidad para dirigir el partido y estableciendo su salario en 1 dólar, según informó The New York Times.

Lea también: Ataque nocturno ruso deja un civil muerto tras abatir drones en Ucrania

La reunión se convocó después de que se hiciera pública la investigación policial en la que Ziegler está siendo indagado por la Policía de Sarasota, donde reside. Los 40 miembros del comité evaluaron la situación, y a pesar de no tomar la medida extrema de expulsión, expresaron su desaprobación y preocupación por la situación.

La acusación de la mujer involucra un presunto abuso sexual por parte de Ziegler el pasado 2 de octubre. El político republicano afirma que las relaciones fueron consensuadas, mientras que la denunciante sostiene que había tenido un encuentro sexual previo con Ziegler y su esposa más de un año atrás, pero se negó a mantener relaciones únicamente con él.

Le puede interesar: Notre Dame recupera su símbolo y avanza firme en su resurgimiento

El presidente republicano, de 40 años, ha rechazado renunciar a su cargo a pesar de la presión de figuras destacadas de su partido, incluyendo al gobernador Ron DeSantis y los senadores Rick Scott y Marco Rubio. La esposa de Ziegler, Bridget Ziegler, miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota y cofundadora del grupo conservador Moms for Liberty, también se ve envuelta en la controversia.

Este escándalo sexual sacude al Partido Republicano en un momento crucial, cuando se prepara para enfrentar un año de elecciones presidenciales y busca reunir fondos para las campañas.