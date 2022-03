$!Presidente ucraniano ante el Parlamento británico: “No nos rendiremos”

“Lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles”, declaró por videoconferencia Zelenski, unas palabras con las que parafraseó uno de los discursos más célebres del ex jefe de Gobierno británico Winston Churchill en la II Guerra Mundial.

EE.UU. espera que Rusia duplique su potencial militar y “trate de aplastar al Ejército ucraniano sin tener en cuenta las bajas civiles”.

Entre tanto, ayer el director de la CIA, William Burns, consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, está “enfadado y frustrado” porque esperaba controlar Kiev en dos días, pero “después de casi dos semanas, todavía no han podido rodear completamente la ciudad”.

Más de 470 civiles muertos, según la ONU

Levi Strauss y Starbucks se sumaron a lista de grandes compañías que suspendieron operaciones en Rusia, tras la invasión de Ucrania.

El general opinó que la invasión rusa de Ucrania estuvo “mal planeada”, dado que el Kremlin no movilizó el “apoyo logístico” necesario para alcanzar su objetivo de ocupar el país rápidamente.

Temores por personal de Chernóbil

El director general del OIEA -la agencia nuclear de la ONU-, Rafael Grossi, se mostró ayer muy preocupado por la situación de estrés y fatiga del personal que atiende la antigua central nuclear de Chernóbil, que no ha rotado desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Iniciaron las evacuaciones en ciudades bombardeadas

Ucrania comenzó ayer a evacuar a los primeros civiles de Sumy, en el noreste del país, y continuó el traslado de civiles de Irpin, en la región de Kiev, pero no pudo hacerlo en la ciudad portuaria de Mariúpol, a orillas del mar interior de Azov, debido a ataques rusos.

Después de tres días consecutivos de intentos de evacuación frustradas, ayer Ucrania y Rusia finalmente se pusieron de acuerdo para abrir un corredor humanitario de Sumy a Poltava, en el este del país, una ruta notificada previamente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, explicó que no se había acordado ninguna otra ruta, después de que Rusia propusiera de nuevo ayer corredores humanitarios con destino a Rusia.

Julia Lapina, de 33 años, empleada en una empresa de tecnología en Sumy, dijo ayer por teléfono que, pese al ataque anoche cerca de su casa, no piensa abandonar su cuidad. “Yo no me iré a ningún lado, estoy lista para resistir”, comentó.