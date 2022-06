Primeras proyecciones sitúan a coalición de Macron lejos de la mayoría absoluta

La segunda fuerza política sería así la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), que lograría 156 asientos, mientras que la ultraderechista Agrupación Nacional se quedaría 89 escaños. El partido conservador Los Republicanos y sus aliados obtendrían 78 puestos, aunque una de las principales protagonistas es la abstención, que ha superado el 54 por ciento.

La Asamblea Nacional francesa tiene un total de 577 escaños, por lo que es necesario sumar 289 para garantizar una mayoría absoluta que permita la tramitación legislativa de las iniciativas del Gobierno.

Estas proyecciones se basan en recuentos iniciales de una muestra de colegios electorales de Francia seleccionados por su representatividad y proporcionan cifras más precisas que las encuestas.

En cuanto a las encuestas, SFR ha realizado un estudio para BFMTV y 'L'Express' que otorga a la coalición ¡Juntos! entre 205 y 235 asientos. Nupes obtendría entre 170 y 190 asientos y Agrupación Nacional, entre 75 y 95. Los Republicanos conseguirían entre 60 y 75 asientos.

'Le Figaro' publica una encuesta de Ifop que augura entre 210 y 250 asientos para ¡Juntos!, entre 150 y 180 para Nupes y entre 80 y 100 para Agrupación Nacional. Los Republicanos lograrían entre 60 y 70 asientos, unos resultados que para este diario suponen un "revés histórico" para Macron.

"Lejos de los que esperábamos"

En una de las primeras reacciones de los partidos del Gobierno, el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, ha reconocido que estos resultados "están lejos de lo que esperábamos".

Los entre 210 y 230 escaños que logra ¡Juntos! distan mucho de los 308 logrados en 2017 y cambian el color del segundo mandato presidencial de Macron. No solo deberá convencer a sus compañeros de coalición, sino también a otros partidos, por lo que será necesaria "mucha imaginación", en palabras del ministro de Economía, Bruno Le Maire.

La situación es similar a la de conservador François Mitterrand, quien en 1988. En esa ocasión el presidente superó con éxito su mandato y sacó adelante reformas emblemáticas.

Una de las posibles muletas de Macron podría ser el partido Los Republicanos, donde ya se escuchan voces que abogan por llegar a acuerdos para forjar una mayoría presidencial. La dirigente de Los Republicanos Rachida Dati ha planteado que su formación "será un bloque decisivo" en la próxima Asamblea Nacional. "¿Estamos muertos? No hay pruebas", ha remachado.

Dati se ha referido además al exiguo margen por el que ha sido elegida diputada la primera ministra, Élisabeth Borne, por lo que ha emplazado a Macron a "sacar consecuencias y cambiar a la primera ministra". También ha cargado contra la coalición de izquierda, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes). "La izquierda representa apenas el 25 por ciento en este país y esta Nupes nos va a imponer debates que los franceses no quieren", ha afirmado.

Otra voz de Los Republicanos, la de Jean-François Copé, ha pedido abiertamente un "pacto de gobierno" entre su formación y ¡Juntos! en un mensaje publicado en redes sociales.

"Durante semanas vengo repitiendo que es vital un pacto de gobierno entre Macron y Los Republicanos para luchar contra el auge de los extremos. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son peligros absolutos para Francia. Encarnan una y otra violencia, tensión e intolerancia", ha argumentado. "¡Seguridad, gasto público, laicismo, reforma del Estado, ahora le toca a la derecha republicana salvar el país!", ha remachado.

"Derrota Total" de Macron

La primera fuerza de la oposición será Nupes y su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha destacado que los resultados suponen una "derrota total" de los partidos que apoyan a Macron.

"Es una situación totalmente inesperada, absolutamente inaudita. La derrota del partido presidencial es total, y no surge ninguna mayoría. Hemos logrado el objetivo político que nos habíamos propuesto: derribar a quien con tanta soberbia había torcido el brazo de todo el país al ser elegido sin saber qué hacer", ha declarado Mélenchon en su primera intervención tras el cierre de urnas.

"Es el fracaso de la 'macronía', el fracaso moral de quienes dieron lecciones a todos", ha afirmado. Además, ha reprochado que en hasta 52 contiendas de segunda vuelta Macron no optó por el frente republicano y no apoyó al candidato de Nupes frente a la extrema derecha. "Quienes daban lecciones desde la 'macronía' no han podido dar una instrucción clara en 52 casos, lo que ahora los descalifica para dar lecciones a nadie", ha argumentado.

La tercera fuerza política será según las previsiones el partido ultraderechista Agrupación Nacional, que supera por primera vez desde 1986 los 15 asientos necesarios para la formación de grupo parlamentario.

Tras conocerse las proyecciones, la líder del partido, Marine Le Pen, ha prometido "una oposición firme" pero "responsable" y "respetuosa de las instituciones". "Nuestra única brújula es el interés de Francia y del pueblo francés", ha destacado Le Pen, que ha apostado por la creación de un "grupo muy poderoso de diputados de Agrupación Nacional en la Asamblea".

"Es un tsunami. Quiero agradecer enormemente a los franceses que se han movilizado y han propiciado una ola azul marino. Empezamos a trabajar mañana por la mañana", ha destacado el presidente interino de Agrupación Nacional Jordan Bardella, según recoge la prensa francesa.

Además, Bardella ha recordado que "el presidente está en minoría". "Es su desprecio y su impotencia lo que lo ha convertido en un presidente minoritario. Es un avance muy bello", ha añadido.