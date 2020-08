$!Profesora expulsada del Partido Comunista dice que Xi tiene cada vez más voces críticas

En la entrevista, Cai no recula: “Cuando un país se equivoca en los asuntos importantes, el partido debe rendir cuentas y sus líderes aceptar su responsabilidad”.

En una entrevista con Radio Free Asia (RFA), Cai, de 68 años, afirma que se encuentra ahora en Estados Unidos -”si vuelvo a China me meten en la cárcel”- aliviada por “dejar de trabajar con los gánsteres del PCCh”.

“El problema del PCCh es que Xi toma siempre la decisión final. Dije que Xi es como el jefe de una mafia porque no hay transparencia ni mecanismos para tomar decisiones. Cuando aparecen opiniones discordantes como la mía, simplemente te expulsan y cancelan tu pensión”, denuncia.

“Luego llegó la ley de seguridad nacional para Hong Kong. Estaba muy molesta y escribí un texto crítico en el que decía que el PCCh estaba siendo hostil. Las decisiones de Xi son ridículas. La Escuela entonces me llamó y confirmé que sí, que había dicho eso”, indica.

“En China se puede criticar al PCCh pero no puedes decir que Xi no es bueno”, agrega Cai, para quien la decisión de eliminar de la Constitución el límite de dos mandatos presidenciales aprobada en 2018 por el Legislativo chino fue “no sólo un error. Fue, hasta cierto punto, un crimen”.

No obstante, la profesora apunta que en este momento es “prácticamente imposible” que Xi sea apartado: “Ha roto el PCCh. No hay intercambio de opiniones. Se monitorea a todo el mundo, no se permiten las interacciones sociales. Quieren que todo el mundo se quede en sus casas haciendo informes”, asegura.

Cai también tuvo palabras de apoyo para el desaparecido empresario inmobiliario Ren Zhiqiang, que presumiblemente se enfrentará a cargos de corrupción por críticas similares: “Nadie le ha visto desde que fue detenido. Estoy muy preocupado por él”, dijo.