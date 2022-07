Eso sí, se mostró dispuesto a dialogar con Occidente sobre control de armamento y no proliferación de armas de destrucción masiva, o la estabilidad de los mercados energéticos y de alimentos.

Rusia le está haciendo el trabajo sucio a China, el gran beneficiado del antagonismo entre rusos y occidentales.

Ucrania, todo sigue igual

Por ello, si Moscú no hubiera tomado cartas en el asunto ante los planes occidentales de convertir a Ucrania en una “cabeza de playa” en una “Antirrusia”, su país hubiera tenido que vivir siempre “con esa espada de Damocles”.

Putin consideró que las potencias occidentales no buscan defender a los ucranianos, sino satisfacer sus propios intereses, “confirmar su papel en el mundo, revalidar no su liderazgo, sino su hegemonía y, literalmente, sus ambiciones imperialistas”.

“Yo, por supuesto, soy el comandante supremo, pero de todas formas no terminé la Academia del Estado Mayor General”, señaló.

Escandinava, territorio aliado

Putin quitó hierro al futuro ingreso de Finlandia y Suecia en la Otan aunque advirtió de que responderá al despliegue de armamento en sus territorios con la misma moneda.

“Con Suecia y Finlandia no tenemos los problemas que, lamentablemente, sí tenemos con Ucrania. No tenemos contenciosos ni problemas territoriales, no hay nada que nos pueda preocupar respecto a la membresía de Finlandia y Suecia en la Otan. Si eso es lo que quieren, pues adelante”, afirmó.

Sin embargo, matizó que “ellos tienen que comprender con claridad que antes no enfrentaban ninguna amenaza, pero ahora, en caso de que emplacen contingentes e infraestructura militar allí, nosotros nos veremos obligados a responder simétricamente y generar las mismas amenazas que provengan desde esos territorios”.

“Se trata de cosas evidentes. ¿Es que acaso no lo comprenden? Todo estaba bien entre nosotros, pero ahora habrá determinadas tensiones. Es evidente (...) Repito, si generan amenazas”, añadió.