“Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no”: mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez

Directamente desde su hogar en Lorica, Córdoba, Colombia, Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga abrieron sus corazones para hablar sobre la profunda tristeza que sienten. Marcela Arteaga expresó el inmenso dolor que ha sentido desde la pérdida de su hijo: “Esto no tiene comparación con nada, yo no duermo, solo como y estoy pendiente de mi hijo”, compartió con el medio español TVE.

La pareja también hizo hincapié en la importancia de que las autoridades judiciales actúen con prontitud en el caso de Daniel Sancho y que se haga justicia por el crimen de su hijo. Además, respondieron a las acusaciones que se han vertido sobre Edwin Arrieta, enfatizando su deseo de que no se difundan falsas informaciones sobre él. La madre, Marcela Arteaga, declaró con firmeza: “Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan”.