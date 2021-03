$!¿Qué hay detrás del TPS a venezolanos en Estados Unidos?

Los venezolanos, quienes deberán demostrar no tener antecedentes penales, tienen 180 días para hacer el trámite, es decir, inscribirse, para acceder a este beneficio temporal, que se extenderá hasta el 9 de septiembre de 2022, aunque podría prorrogarse.

Los venezolanos que llegaron de forma irregular a Estados Unidos, en su mayoría con visa de turista, podrán trabajar legalmente, obtener una licencia de conducción y no estarán sujetos a la deportación ni a ser arrestados durante 18 meses.

No obstante, hay que recordar que un día antes de dejar el poder, el expresidente Trump suspendió la deportación de inmigrantes venezolanos irregulares por un periodo de 18 meses y además les concedió permisos temporales de trabajo. Sin embargo, el TPS concede una base legal.

A diferencia de su predecesor, Biden es un presidente que tiene una posición más liberal, no solo en asuntos relacionados con la migración, sino que es algo compatible con su ideario político e ideología, señala la experta.

“Su gobierno tenía una actitud reactiva negativa frente a la migración, no solo proveniente de Venezuela, sino de países latinoamericanos”, subraya la experta.

El TPS, a juicio de Ronal Rodríguez, politólogo e internacionalista, es un instrumento legal que genera una protección de 18 meses y que durante pasadas administraciones en EE.UU. se les había otorgado a personas víctimas de desastres naturales o con condiciones particulares en cada país, por ejemplo, los ciudadanos de Siria.

En ese orden de ideas, aclara que una cosa es el discurso de Estados Unidos frente a Venezuela, y otro muy distinto frente al tema migratorio.

En el caso de Biden, los dos enfoques toman otro sentido, porque ya no solo se habla de la salida de Nicolás Maduro por cualquier forma como decía Trump, sino que se comprende que lo que ocurre en Venezuela “es una situación a largo plazo y ya no solamente depende de la caída o no de un dictador”, explica Rodríguez.

Le puede interesar: Las sanciones a Venezuela, bajo examen de la ONU

De hecho, el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario precisa que Trump estaba en desacuerdo con este estatuto temporal, y quería que le fuera retirado a los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Somalia, quienes han sido beneficiados con este instrumento dentro del ordenamiento normativo estadounidense.

En este contexto, el gobierno Biden ha dicho que no tiene “prisa” por levantar las sanciones impuestas por Trump contra el Ejecutivo venezolano, cuyo canciller Jorge Arreaza lo pidió justamente ayer, aduciendo que sería “lo coherente” porque “generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela”.