$!¿Qué son las bombas racimo que habría usado Rusia en el conflicto?

El uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido, como las bombas de racimo, que por su naturaleza tienen poca precisión para alcanzar objetivos determinados, ha causado la muerte a cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Járkov.

En su informe “Cualquiera puede morir en cualquier momento” (”Anyone can die at any time”), Amnistía Internacional (AI) acusa a las tropas rusas de bombardear indiscriminadamente barrios residenciales de Járkov con cohetes que por su naturaleza tienen escasa precisión para alcanzar objetivos determinados.

Se recomienda: Putin desafía a Occidente al dar soberanía a separatistas en Ucrania

Los investigadores de AI hallaron pruebas del uso reiterado de municiones de racimo 9N210 y 9N235, así como de minas dispersables, prohibidas todas ellas por los tratados internacionales.

“La población de Járkov se ha enfrentado a incesantes bombardeos indiscriminados en los últimos meses, que han matado y herido a cientos de civiles”, dijo en un comunicado Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.

Consideró “escandaloso” el uso de ese armamento y agregó que evidencia “el absoluto desprecio” de Rusia por las vidas de los civiles.