$!¿Quién es María Belén Bernal? La mujer por la que manifestaron hoy en Ecuador tras un año de su femicidio

Con una manifestación de antorchas, grupos feministas y de derechos humanos caminaron por calles de la capital de Ecuador en una “marcha de luz” que llegó a las puertas mismas de la Comandancia General de la Policía, custodiada por un fuerte piquete de agentes y vallas de protección.

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, se puso al frente de la protesta: “Nos indigna que nos maten y no haga nada el Estado, nos indigna que a las mujeres nos mutilen, nos decapiten y nos entierren y el Estado sea indolente”.

Ella se refirió a un reciente caso de feminicidio contra una enfermera asesinada con saña por un hombre que la desmembró y enterró en un parque de la ciudad.

“¡Ya basta!”, exclamó Otavalo con energía al repetir que el de su hija es uno más de los cientos de feminicidios que se cometen al año, muchos de los cuales han quedado en la impunidad.

El de María Belén Bernal fue uno de los 332 feminicidios registrados en Ecuador en 2022, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), que registra datos sobre violencia machista en Ecuador.

Otavalo dijo a EFE que a los grupos feministas y de derechos humanos que exigen “justicia y verdad” no tiene otra forma de expresarse que no sea el de la protesta, ante la pasividad de un Estado que no ha podido garantizar seguridad en el país.

También abogó por “los huérfanos del femicidio”, cientos a los que el Estado tampoco ha brindado atención como es el caso de su nieto Isaac, hijo de Bernal.