El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Roberto Picón, renunció ayer a sus funciones, “para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente” por el Parlamento, cuatro días después de que otras tres autoridades principales del ente dejaran sus cargos y pidieran al Legislativo, de contundente mayoría oficialista, designar nuevas autoridades.

“Tras un amplio proceso de consulta con los factores que apoyaron nuestra participación en el CNE, he decidido renunciar ante la AN al cargo que detento como rector principal. No para convalidar una situación que a todas luces es irregular, sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”, dijo Picón en una carta publicada en su cuenta en Twitter.

En el escrito, aseveró que la renuncia de tres de los rectores principales, cercanos al chavismo, y cinco suplentes “trunca” el trabajo que se inició en mayo de 2021, cuando asumieron sus cargos ante el ente electoral, y “genera una crisis institucional que es urgente resolver de manera perentoria en el marco de la Constitución y las leyes”.

Además, propuso a los actores sociales y políticos participar “decididamente en el proceso de reconfiguración” del CNE, con el objetivo de fortalecer esta institución encargada de regir los procesos electorales en Venezuela.