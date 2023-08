Revelan cómo son las relaciones sexuales dentro de la cárcel de Daniel Sancho en Tailandia

Jorge contaba que le han preguntado sobre “si es verdad que duermen 3 presos en la misma esterilla, que duermen 400 personas en una misma sala, que se duchan 100 hombres desnudos a la vez y, una de las cosas más terroríficas, si tienes una enfermedad crónica te puedes morir ahí dentro si no te puedes pagar un tratamiento”.

Jorge Luque, periodista de ‘El programa de verano’, reveló un contenido importante sobre lo que ocurre en la cárcel de Tailandia. El reportero contó que tuvo acceso a unas declaraciones de un hombre tailandés de 43 años, Ed, que pasó más de 1.000 días en la cárcel de Koh Samui. “Hay muchas leyendas sobre lo que ocurre dentro de esta cárcel, que la gente se muere de hambre, que duermen de lado porque no hay espacio, que les torturan, un sinfín de barbaridades”, empezaba explicado Luque desde Koh Samui, Tailandia.

“Los que están dentro de la cárcel, como Daniel Sancho, no pueden tener un vis a vis nunca. Solo pueden una vez al año y si reúnen el permiso adecuado, pero si no lo consiguen no pueden abrazar a sus familiares ni tener relaciones sexuales”, compartía Luque en ‘El programa de verano’.