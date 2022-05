$!Revelan primeras imágenes de las 20 víctimas de la matanza en Texas

A primera hora de hoy, todas las víctimas mortales ya habían sido identificadas y sus familias notificadas, y algunas de ellas revelaron a los medios los nombres de sus hijos fallecidos en el tiroteo.

El portavoz de la Policía indicó que aún están investigando si la escuela era un objetivo premeditado del atacante o si accedió al edificio dada su cercanía con el lugar donde tuvo el accidente de tráfico.

Olivarez también ofreció nuevos detalles sobre Ramos, de quien dijo que vivía con sus abuelos, no tenía empleo, fue alumno en un instituto de secundaria local, no tenía amigos ni pareja. La Policía no tiene conocimiento de que formase parte de ninguna banda.

Pese a haber recibido los disparos de su nieto, la abuela de Ramos sigue viva, y las autoridades están tratando de localizar al abuelo.

La matanza en Texas ha causando una gran conmoción en Estados Unidos, donde se ha reabierto el debate sobre la venta de armas, pero también en otros países de todo el mundo.

Con éste ya son 215 tiroteos de masivos en lo que va de 2022 en Estados Unidos, con una media semanal de 10. De acuerdo a la organización independiente que lleva la cuenta desde hace años, Gun Violence Archive, al menos cuatro o más personas deben estar involucradas en esa clase de actos violentos para que se consideren como tal.

El de Uvalde, una localidad de unos 16.000 habitantes, pasa a ser el más grave del año por número de muertos. La anterior matanza sucedió el pasado 14 de mayo, cuando un hombre de 18 años, identificado como Payton Gendron , entró en un supermercado en un barrio de alta concentración de afroamericanos de Buffalo, Nueva York , y acabó con la vida de una decena de personas, además de herir a otras tres.