Reviven el oscuro pasado de Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta

“Odio a los gordos que deberían sentarse en los asientos dobles del bus y no lo hacen para hacerse creer a ellos mismos que no están tan mal”. “No existe mayor tragedia que una mujer muy fea”. Estos son algunos de los mensajes que publicaba. En su cuenta se burlaba de los demás, y hacía bromas especialmente crueles, por ejemplo, sobre las personas en estado de discapacidad.

Las versiones de la muerte han ido cambiando. Sancho dijo primero que Arrieta habría fallecido como resultado de un golpe en la cabeza que él le propinó, pero no recuperó la conciencia a pesar de sus intentos por revivirlo.

La prensa española no suelta ningún paso del caso de Daniel Sancho, el chef que asesinó brutalmente al médico colombiano Edwin Arrieta. Los hechos sucedieron en la isla de Koh Phangan, en Tailandia, donde la pareja se sumaba a las tradicionales fiestas de luna llena que han hecho famoso al idílico lugar de ese país del Sudeste Asiático.

Para el medio español, existen mensajes que resultan premonitorios o al menos que hoy llaman la atención, a la luz del asesinato del colombiano, pero que no se entiende en qué contexto fueron escritos. En uno de ellos dice que le “ha tocado ensuciarse las manos”.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho.

Lo que él les contó a sus amigos después fue que le “propinó dos puñetazos mortales”. Estas afirmaciones fueron hechas públicas por el periodista Miguel Frigenti, a través de su cuenta de Instagram, el pasado domingo, tras haber conversado con las personas más cercanas al joven chef de 29 años. De acuerdo a lo que le han relatado, “Daniel habría conseguido un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, identificada como Paula”.