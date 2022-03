$!Rusia le dice a Occidente que entregar armas no ayuda a resolver el conflicto

“El Consejo de Derechos Humanos tenía toda la información que necesitaba para corregir esa situación, para crear las condiciones para el desarrollo de una sociedad democrática y para una Ucrania multicultural y multiétnica”, sostuvo.

Gatilov acusó de hipocresía a Estados Unidos y a la UE “porque la paz y la prosperidad de Ucrania no son de vuestro interés, la vida de los ucranianos ordinarios no os importa. Vosotros no necesitáis que la situación en Ucrania se resuelva”.

Sostuvo que solo se quiere mantener al actual Gobierno ucraniano “porque representa un medio de presión y es una carta en vuestra confrontación con Rusia”.