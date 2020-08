$!Saab ve “ilegal” su detención en Cabo Verde y exige no ser entregado a EE.UU.

“Un oficial que no se identificó, pero hablaba un perfecto inglés (...), me encerró en una celda durante dos días sin comida ni luz. Durante este período, el oficial insistió ‘enérgicamente’ en que firmara mi orden de extradición voluntaria, que rechacé”, escribe.

El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que fue “detenido de forma ilegal” en Cabo Verde y ha exigido al Gobierno caboverdiano que le libere para no ser entregado a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

“Pero me cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, le espeta el supuesto testaferro al primer ministro de Cabo Verde.

El empresario recuerda también que Cabo Verde logró su independencia de Portugal hace 45 años, pero subraya que Estados Unidos considera al país africano de “segunda categoría” .

“¿De qué sirve proclamar su independencia y ahora someterse (ilegalmente) para complacer a Estados Unidos? Creo que el pueblo de Cabo Verde no estaría de acuerdo con eso, ya que siempre ha sido discriminado y despreciado por Estados Unidos”, argumenta.

“Como enviado especial de mi país, puedo ayudar a Cabo Verde más que Estados Unidos en cien años”, insiste.

Como ya han declarado sus abogados, Saab reitera que su encarcelamiento ha perjudicado su salud (”he perdido casi 20 kilos de peso”) por tener acceso a “cuidados médicos rudimentarios”, y lamenta que “se trata mejor a los narcotraficantes”.

“Solo pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de la ONU, respete mi inmunidad y me permita regresar a mi país”, concluye.

La misiva se publicó después de que el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en la septentrional isla de San Vicente, autorizara el 31 de julio su extradición a Estados Unidos, si bien la defensa adelantó la semana pasada que apelará esa decisión.

El Gobierno de Cabo Verde ya aprobó el pasado mes la entrega de Saab, pero la decisión final correspondía al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que avaló el pronunciamiento del Ejecutivo.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.