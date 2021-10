Santandereana Annette Taddeo lanzó su candidatura a la Gobernación de la Florida

“Se trata de hacer la diferencia para que otros alcancen el sueño americano. Esa es la razón por la que me estoy postulando para gobernadora. Y sé que vamos a ganar. Mi nombre es Anette Tadeo, soy demócrata de toda la vida, y me estoy postulando para la Gobernación de la Florida porque creo en nosotros”, afirmó.

En su carrera a la gobernación, sus principales rivales en el campo demócrata son el exgobernador Charlie Crist, actual representante en el Congreso en Washington, y Nikki Fried, comisionada de Agricultura del estado.

Con Annette, son diez los demócratas inscritos en la carrera para las elecciones del 8 de noviembre de 2022. Los otros siete son David Freeman, Ivan Graham, Jonathan Karns, Amaro Lionheart, Alexander Lundmark, Timothy Mosley y Robert Willis, y el candidato surgirá de unas primarias.

Quien gane esta primaria se enfrentará en noviembre de 2022 con Ron DeSantis, quien está buscando la reelección.

De ganar, Taddeo se convertiría en la primera latina en la gobernación de Florida. Ha habido vice gobernadores latinos, pero no primeros mandatarios.

Vanguardia pudo hablar con la senadora y ahora candidata a la gobernación de la Florida. Aquí las respuestas de la santandereana.

¿Por qué decidió postularse para la gobernación de La Florida?

“Necesitamos una gobernadora que trabaje para todos los floridanos y no simplemente alguien que esté más interesado en los votantes de Iowa para una futura presidencia.

Fuera de eso obviamente soy una pequeña empresaria, una madre, con una niña en las escuelas públicas y lo que ha hecho el gobernador de Florida en contra de las juntas escolares, al quitarles fondos, e igualmente a los condados locales porque tienen requerimientos de mascarillas, es lo que vemos a alguien como Maduro hacer en Venezuela, eso no se hacen los Estados Unidos de América, es totalmente incorrecto.

Solamente lo está haciendo para quedar bien con los votantes de una primaria presidencial en Iowa y no para el bienestar de los floridanos”.

¿Cuál es su posición frente a los latinos migrantes que buscan oportunidades de empleo en Estados Unidos?

“Yo soy de las que cree que los Estados Unidos de América tiene que invertir en ayudar a los países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe para que las personas no tengan que huir de sus países. Soy pro migración, pero si queremos una migración adecuada tenemos que invertir en esos países para que la gente no tenga que salir para conseguir un alivio ya sea económico o de bienestar.

Muchas personas también tienen problemas así como yo, que tuve que venir a los Estados Unidos de un momento a otro por razones de seguridad. Hay que trabajar con los países para invertir para que el pueblo no sienta que no tienen oportunidad quedándose en sus países”.

¿Ha sido difícil ser oída o tomada en cuenta en la política de Estados Unidos pues al ser una mujer con raíces latinas?

“Es difícil el simple hecho de ser mujer en la política. He sido exitosa y soy muy querida en mi comunidad. No importa el partido, porque realmente trabajo por el bienestar del pueblo que represento y no por el partido. Eso es sumamente importante y es una de las cosas que me molesta muchísimo del actual gobernador. Uno cuando sale electo tiene que representar a todos, no solamente a su partido. Es eso es lo que necesitamos, a alguien que trabaje que no vea los de otros partidos como enemigos, sino como alguien con el cual se puede trabajar”.

¿Cómo es el voto colombiano en Florida? Se habla que es demócrata por naturaleza

“Uno de los problemas que nosotros tenemos como demócratas, es que hemos perdido muchos votos. Creo que no hemos hecho la labor suficientemente buena y yo he sido muy crítica de mi partido sobre eso, el hecho de que tenemos que estar presentes, no solamente venir al último minuto a pedir el voto.

No estaría aquí, si el voto colombiano no hubiera salido abrumadoramente grande en esa elección especial donde yo gané. La manera en que se va a ganar en la Florida es teniendo en cuenta y ganando todos los votantes para poder realmente tener una coalición, eso incluye a los colombianos, puertorriqueños y cubanos. La comunidad hispana en la Florida ya es un cuarto de la población y es muy importante conseguir ese voto, al igual que el voto afroamericano y el voto de las mujeres”.

¿Qué influencia tiene Bidden en su carrera para la gobernación?

“En todas las contiendas para la gobernación obviamente la política nacional, especialmente si uno es del partido del presidente va a afectar. Creo que es muy difícil saber en un año cuando sea la elección cómo va a estar la situación pero yo siempre he tenido una relación muy de cerca del presidente.

Lo ayudé muchísimo y obviamente con mucho honor, voy a recibir su apoyo cuando ya estemos en la general. El hecho es que a pesar de que soy muy cercana de él, no me da miedo criticar cuando hay algunas cosas que hay que mencionar, soy de las que realmente piensa que uno no puede simplemente doblar la cara porque es del mismo partido, si hay algo que hay que criticar hay que hacerlo y creo que por eso es que tantos votantes me respetan”.

¿Cuáles son los principales retos de la campaña teniendo en cuenta que no solamente enfrenta a los republicanos, sino a otros demócratas también?

“Los retos siempre es la recaudación de los fondos. Es una campaña grande y cuesta muchísimo dinero para que la gente sepa quién es uno y que uno siga subiendo en las encuestas, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener el apoyo del pueblo.

Vamos a invitar a la gente a que nos den 10 dólares, 20 dólares que entren a nuestro sitio web y participen de las donaciones, porque esa es la manera en la que vamos a ganar. Realmente creo que hay mucha influencia de poderes grandes y que necesitamos tener el apoyo del pueblo, no solo con el voto, sino con las pequeñas donaciones que se suman muchísimo y vamos a poder con eso tener suficiente para ganar.

Lo que sí sabemos por las encuestas, es que los floridanos, se están enterando de mi historia, y de que soy una opción”.

¿Cómo analiza o cómo se ve la situación actual de Colombia desde fuera del país y el gobierno de Duque como tal?

“Este es un año electoral en Colombia así que vamos a poner mucha atención. Colombia es un aliado sumamente importante para los Estados Unidos y yo siempre he dicho que es muy importante que nosotros como colombianos siempre nos unamos para el bienestar de Colombia, no importa si la presidencia de los Estados Unidos la tiene un demócrata o un republicano”.

¿Ha soñado con ser presidenta de Estados Unidos?

“Legalmente lo puedo hacer porque soy ciudadana por derechos de padre, pero yo soy de esas que nunca me meto en cosas del ‘qué viene después’, siempre pienso en hacer mi labor bien así como lo he hecho en el Senado y por eso se me abrió ahora la puerta para ir al a la Gobernación.

Me ocuparé de hacer esa labor bien, pero eso de que la gente siempre está pensando en el siguiente trabajo, es lo que estoy criticando del gobernador actual. Uno tiene que hacer la labor para cual lo eligieron y si uno la hace bien, se le abren otras puertas y ahí verá uno que pasa. Por ahora me voy a encargar de ganar esta elección a la gobernación”.

¿Qué mensaje le envía a las niñas y a las mujeres colombianas que sueñan con aportar desde afuera del país?

“Todo es posible. Para que un sueño se haga realidad uno no simplemente tiene que soñar, tiene que trabajar duro. Tener gente alrededor que crea en uno y que uno les dé razones para creer en uno. Mi padre siempre me dijo a mí que el cielo no tiene límite y así debe ser. Me parece que ya es hora que le demos más oportunidades a más niñas y a más mujeres para estar en asiento importantes en la mesa”.