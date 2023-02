$!Santandereana narró lo que pasa en Turquía tras los trágicos terremotos del lunes

“Lo más complicado ha sido en la ciudad de Hatay, pues no logra llegar ni transporte aéreo, ni autobuses, ni nada, entonces se ha complicado la situación. Solo queda orar y esperar que todo mejore”, aseguro Belkis.

La joven manifestó que “mis tres amigas colombianas y yo estamos ubicadas al norte del país y el terremoto fue al sur de Turquía, por suerte el movimiento telúrico no nos afectó. Pero es triste por la situación de los afectados, ver tantos videos, fotos, noticias de muchos muertos, muchos heridos. Es angustiante la situación”.

El terremoto se registró en horas de las madrugada, por lo que dice la joven que no se percataron de lo que sucedía al otro lado del país.

Después del terremoto, cuenta, “los medios locales enfatizan mucho en tener precaución con cualquier réplica que pueda suceder, aunque dicen que ya han habido varias réplicas pero en esa misma zona. Aquí no se alcanza a sentir. En la madrugada no sentimos el movimiento, pero a la mañana siguiente cuando nos levantamos, encontramos muchos mensajes de personas de Colombia, familia, amigos y pues se enteraron por los medios de lo que sucedió. Pero gracias a Dios a nosotros no nos afectó” aseguró la santandereana.

Así mismo Belkis pidió oración por las personas afectadas, pues sigue siendo delicado el panorama, y la joven asegura no poder siquiera conciliar el sueño, por pánico a que un nuevo movimiento las alcance. ​

También agradeció las muestras de cariño de los santandereanos y las personas que han estado al tanto de cómo se encuentra.

