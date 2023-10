$!Se frena el flujo migratorio en México por los bloqueos y la crisis política en Guatemala

Gabino Antonio es un migrante hondureño que salió de su país con el propósito de llegar a los Estados Unidos y quien ha enfrentado en las últimas semanas numerosos problemas para cruzar Guatemala.

“No hay pasada, ni caminando, por los bloqueos de Guatemala y el relajo que se tiene en Guatemala. A mí me tocó casi una semana caminando: no hay ni salida, ni entrada. No están vendiendo ni gasolina en Guatemala, comida igual, las tiendas están cerradas”, señaló a EFE.

El campamento de Viva México, ubicado a 7 kilómetros de Tapachula, luce sin presencia de migrantes; mientras que las oficinas temporales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) también registraron una reducción notable en el flujo de personas.

Los guatemaltecos mantienen manifestaciones y bloqueos carreteros desde hace 11 días en más de 100 puntos del país para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y la cúpula de la Fiscalía, a quienes acusan de intentar revertir los resultados de las votaciones, que dejaron al progresista Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente para el periodo 2024-2028.

Arévalo de León ha señalado de manera reiterada a Porras por llevar a cabo un “golpe de Estado” en “marcha” en su contra para evitar su investidura.

De igual modo, Franklin Rodríguez, migrante venezolano, narró que su cruce por Guatemala fue “fatal”, porque tuvo que caminar con su mujer embarazada y sus tres hijos, con quienes cruzó alrededor de 12 bloqueos.

“Solo en el lote que nosotros veníamos, caminaban más de 5.000 personas y otros que vienen saliendo más, aseguró Franklin, soldador de profesión, y que dejó su natal Venezuela para buscar una mejor vida en EE.UU.