$!Según inteligencia de EE. UU., Putin se siente engañado por sus asesores

La funcionaria explicó que la comunidad de inteligencia de EE.UU. ha revelado información que apunta a que Putin no sabía que sus militares habían estado sufriendo fuertes pérdidas en el campo de batalla.

No sabe lo que hacen sus soldados en Ucrania

“Si (Putin) no está informado al completo, ¿cómo van a llegar sus negociadores a un acuerdo que sea duradero? Uno que desde luego respete la soberanía de Ucrania. Y otra cosa es que uno no sabe cómo va a reaccionar un líder cuando recibe malas noticias. Así que sí, es preocupante”, añadió Kirby.

Kirby reconoció, además, que le produce “un poco de inquietud” que el líder de Rusia no sepa lo que están haciendo sus soldados en Ucrania.

“Simplemente no entienden qué ocurre en el Kremlin. No entienden al presidente Putin y no entienden el mecanismo de la toma de decisiones”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin lamentó las declaraciones de funcionarios estadounidenses y dijo que estas causaban “preocupación” en Moscú.

“Precisamente ese tipo de incomprensión plena conduce a decisiones erróneas, decisiones imprudentes, que tienen muy malas consecuencias”, dijo Peskov.

Rusia intensificó ayer su ofensiva en el Donbás, al tiempo que continuó los bombardeos en Chernígov y la región de Kiev, pese a haber anunciado un día antes “una reducción radical” de la actividad militar en el norte ucraniano.

La invasión rusa de Ucrania ha dejado ya al menos cuatro millones de refugiados, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).