$!Video: ¡Tiene un cuchillo! Seis heridos en Nueva Zelanda por ataque terrorista

El atacante, un migrante de Sri Lanka de 32 años, fue abatido por la Policía.

La mandataria neozelandesa también señaló que la motivación del presunto terrorista, un hombre de 32 años que migró de Sri Lanka a Nueva Zelanda hace una década, respondía a una “violenta ideología” y que estuvo “inspirado en el Estado Islámico”.

“¡Tiene un cuchillo!”, exclama una mujer antes de que suenen los disparos policiales en las imágenes que grabaron testigos del ataque en un supermercado del oeste de Auckland, con escenas caóticas de gente corriendo por el pánico y la confusión.

“Había caos, una mujer salió y tenía el brazo acuchillado. Iba a ayudar porque escuché que había un cuchillo, iba a ayudar haciendo algo, como tirar una botella”, relataba un testigo del incidente que terminó con la muerte del agresor, un minuto después de que llegara la Policía.

Este atentado dejó a seis clientes del supermercado heridos, tres de ellos en estado crítico y uno grave, aparentemente todos ellos por heridas con arma blanca.

Ardern recalcó que este “abominable” ataque fue perpetrado “por un individuo, no por una fe, no por una cultura, no por una etnia, sino por una persona”.