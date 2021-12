Senado mexicano celebra primer parlamento para personas con discapacidad

En el evento, realizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, llamó a impulsar campañas de concienciación y capacitación, "para romper con las barreras mentales que generan distinción y atentan contra los derechos humanos".

Aseveró que la responsabilidad de los legisladores es eliminar las barreras que el entorno social impone a este sector poblacional, "las cuales impiden su plena inclusión en igualdad de condiciones".

En tanto, la asociación Human Rights Watch (HRW) destacó que en México los partidos políticos y los órganos de representación, como el Senado, el Congreso y los ayuntamientos, han hecho poco por involucrar a las personas con discapacidad y garantizar su participación en igualdad de condiciones a la hora de presentarse a cargos políticos.

Puede leer: Detienen en Finlandia a dos menores por amenazar a sus escuelas por TikTok

Precisó que en México viven poco más de 1,1 millones de personas con discapacidad intelectual y, a diferencia de otros países, no tiene restricciones para que las personas con discapacidad intelectual voten o se presenten a las elecciones.

"Sin embargo, han tenido poca o ninguna visibilidad en la política", lamentó.

Bryan Russell, un peruano que padece discapacidad intelectual y se ha presentado como candidato al parlamento en su país natal, dio un testimonio pregrabado sobre la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en el gobierno y la política de México.

"Me he presentado dos veces al Congreso en mi país. No gané, pero sigo defendiendo el derecho de las personas con discapacidad intelectual a ser seleccionadas como candidatos a cargos electos", dijo, quien también es beneficiario de la beca Marca Bristo 2021 de HRW.

Lea también: Acusan a chico de 13 años de intento de asesinato en un tiroteo en Florida

En este contexto, Claudia Edith Anaya, senadora por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que "la discapacidad es un problema de orden político", por lo que es necesario cambiar la conciencia y el entorno para hacerlo más accesible, erradicar la discriminación y la segregación.

En tanto, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, dijo que debe promoverse un sistema legal, absolutamente integral, en el que "reinen los derechos humanos, sin discriminación para nadie".