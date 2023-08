El primer encuentro entre madre e hijo duró unos 20 minutos, aunque Silvia tuvo que estar dentro de las inmediaciones penitenciarias algo más de una hora y media. Llegó en un taxi acompañada de miembros de la Embajada española en Tailandia. Uno de ellos, Vicente, habló en ‘El programa de verano’ y afirmó que “Silvia está completamente destrozada y en shock”, añadiendo que “ella no cree que su hijo haya cometido el asesinato”.

Daniel Sancho ya es consciente de que piden pena de muerte para él por el presunto asesinato y descuartizamiento al colombiano Edwin Arrieta. En estos complicados momentos, su madre no ha perdido la oportunidad y ha vuelto a la cárcel. A diferencia de lo que ocurrió ayer, no dando declaraciones, Silvia Bronchalo ha dado el paso y ha intercambiado unas palabras con los allí presentes que la esperaban a la salida de la prisión.

“Daniel Sancho está mejor, más tranquilo”

Los medios de comunicación han respetado en todo momento la decisión de cuándo hablar por parte de la madre de Daniel Sancho. Por ello, lo primero que ha comentado Silvia ha sido que “agradece muchísimo el interés, el respeto y la empatía que le están mostrando”. Sobre el estado actual de su hijo, ha señalado que “está mejor, más tranquilo y lo están tratando bien”.

En estos duros días, Silvia Bronchalo ha confirmado que “nadie se espera algo así y mucho menos alguien está preparado para recibir una noticia así. No nos prepara nadie para esto”. Una de las preguntas que más interés podría levantar era si Daniel se ha emocionado en este reencuentro, a lo que su madre ha contestado un rotundo “sí, claro, yo también me he emocionado”.