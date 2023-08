“Son momentos muy dolorosos y en tiempos electorales, se inventan cosas”: López Obrador, sobre asesinato de Villavicencio en Ecuador

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este jueves el asesinato del candidato de Ecuador, Fernando Villavicencio, y ante las informaciones de que detrás del crimen podría estar uno de los carteles del país, ha pedido responsabilidad para no empezar a repartir culpas sin tener nada confirmado aún.

“Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio”, expresó el presidente, recordando de esta manera la figura del candidato presidencial del PRI, cuyo asesinato en el mes de marzo de 1994 estuvo rodeado de supuestas intrigas.

“Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos por que no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, más en tiempos electorales, se inventan cosas”, sostuvo el mandatario López Obrador, ante la posible participación de alguno de los carteles mexicano.

“Hay que actuar con responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera, a nadie, esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y se castigue a los responsables”, explicó el presidente mexicano sobre de que no dispone alguna otra información al respecto del asesinato del ecuatoriano.

En ese sentido, el presidente mexicano aseguro sentirse sorprendido por la celeridad con la que se ha empezado a “repartir culpas, de manera sensacionalista, poco seria y poco responsable”, por parte de las autoridades y medios de comunicación.

“En la mayoría de los casos son de manipulación. Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad”, reclamó el presidente este jueves durante su intervención ante los medios de comunicación desde la sede del Palacio Nacional.