Sus padres trataron de asesinarla: descubren una aguja enterrada en el cerebro de una mujer

El Ministerio de Salud de Sajalín hizo público este caso a través de la aplicación ‘Telegram’. Según los profesionales de la salud, durante los años de hambruna en la Segunda Guerra Mundial, no eran infrecuentes los intentos de infanticidio en los que se insertaba una fina aguja en la fontanela del bebé, dañando el cerebro. La fontanela se cerraba rápidamente, ocultando las huellas del crimen, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, los bebés no sobrevivían.

En este caso particular, la aguja logró penetrar el cerebro de la mujer cuando era una niña, pero afortunadamente, sus padres no lograron cumplir su cometido. La aguja permaneció escondida allí sin causarle daño alguno hasta la actualidad.

Actualmente, la mujer se encuentra en buen estado de salud. A pesar de que la aguja de 3 centímetros de largo está ubicada en una zona muy sensible de su cerebro, no le ha causado problemas de salud importantes. No ha experimentado problemas graves como resultado de la lesión, ni siquiera dolores de cabeza.

Los médicos han decidido no someterla a una cirugía para retirar la aguja, ya que no corre ningún peligro actualmente. Consideran que intentar quitar la aguja podría empeorar su condición. Por lo tanto, su salud, especialmente la de su cerebro, es constantemente monitoreada y controlada por el profesional tratante.