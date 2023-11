Le puede interesar: Gobierno de Maduro dice que ya controla todas las cárceles de Venezuela

“Está aumentando y se está volviendo cada vez más violento”, afirmó a CNN Christina Hajagos-Clausen, directora de la industria textil y de confección de IndustriALL Global Union, a la que están afiliados los sindicatos de Bangladesh.



El martes, la junta salarial de Bangladesh presentó una propuesta para aumentar en 113 dólares los salarios mensuales de los empleados del sector de confección, con efecto a partir del 1 de diciembre. No obstante, esta propuesta fue rechazada por los trabajadores y los sindicatos, quienes argumentan que los salarios no han mantenido el ritmo de la inflación durante la última media década.

Según la Oficina de Estadística de Bangladesh, la inflación ha alcanzado un 9% entre 2022 y 2023, marcando la cifra más alta de los últimos 12 años.

Actualmente, los empleados del sector de confección en Bangladesh reciben un salario mensual de 95 dólares mientras producen prendas para reconocidas marcas como H&M, Zara y Levi’s.

Los trabajadores están solicitando un aumento salarial significativo, aspirando a alcanzar los 208 dólares mensuales.

“Creemos que los trabajadores de la industria textil se han convertido en una burla por el anuncio de la junta... del salario mínimo. No es nada lógico. Si el salario mínimo no se fija racionalmente, existe el riesgo de que continúen los disturbios laborales, lo cual no es deseable ni para los trabajadores, ni para los empleadores ni para el Estado”, afirmó Narza Akter, presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik.



Estas protestas violentas han llevado al cierre de varias fábricas, paralizando el sector de la confección en Bangladesh, el segundo más grande del mundo después de China.

Las consecuencias de estos disturbios han sido severas, con numerosos manifestantes hospitalizados y al menos una fábrica incendiada.

En respuesta a la crisis, dieciocho marcas, incluyendo a H&M, Levi’s, Gap, Puma y Abercrombie & Fitch, han instado al primer ministro de Bangladesh a llevar a cabo negociaciones pacíficas y a revisar el salario mínimo para asegurar que cubra las necesidades básicas de los trabajadores.