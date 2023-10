Tras el abrazo entre Milei y Bullrich hay alta tensión política en la oposición argentina

Barrionuevo comunicó este jueves con "profunda indignación y desencanto" que "no" va a "acompañar esta sorpresiva alianza" entre el partido de Milei, Bullrich y el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

"Estoy tratando decirles a los 6,2 millones de votantes que me acompañaron que tenemos dos alternativas. O la continuidad del kirchnerismo o el cambio. ¿Es el cambio que nosotros propusimos? No; si no, nos hubieran votado a nosotros. Es el cambio posible", respondió la excandidata este jueves a la prensa ante las críticas de otros partidos de la coalición por su apoyo al ultra.

La Coalición Cívica (CC) llamó a no votar ni a Milei ni a Massa, otros dirigentes de Propuesta Republicana (Pro, partido de Bullrich y Macri) se pronunció neutral y la Unión Cívica Radical (UCR) formalizó su neutralidad con críticas a la postura de Bullrich y, especialmente, hacia Macri como "responsable de la derrota" electoral.

Para Bullrich, es importante "cómo se reconfigura el país" en los próximos cuatro años, identificando a Massa con las prácticas kirchneristas, en referencia al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, la exmandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

En el canal de televisión TN, Milei apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que critican a Bullrich: "Si Massa es electo, que se hagan cargo de las consecuencias de no haber estado a la altura del desafío histórico".

Sin acuerdos de Gobierno

El libertario ratificó su propuesta de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central, debido a la alta inflación que padece Argentina -138,3 % interanual en septiembre-, cuestiones que Bullrich criticó en campaña y sigue sin respaldar.

El posible ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, previó en declaraciones radiales que, para armar una hipotética "coalición" de gobierno, habrá que "discutir" los puntos que Bullrich está "poniendo como condición" para apoyar a aquel como presidente.