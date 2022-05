$!Tras gran persecución, se suicidó guardia que huyó con preso en Alabama

“Sabemos que participó. Esta no es la Vicky White que conocemos”, dijo el sheriff, quien no obstante reconoció que no saben aún si la agente colaboró por voluntad propia o lo hizo bajo amenaza del preso.

El preso fugado, de 38 años, está a la espera de juicio por un caso de asesinato con pena capital -que puede ser castigado con cadena perpetua o cadena de muerte- aunque ya cumplía sentencia por otro caso.

Según explicó el sheriff, la agente de 56 años dijo a sus compañeros que debía transportar al preso al juzgado del condado para una evaluación de salud mental previa a su juicio el pasado viernes por la mañana, cuando ambos salieron de la prisión. Sin embargo, según averiguaron las autoridades, dicha cita en el juzgado no estaba prevista.

Desde la desaparición de ambos se especula sobre la posibilidad de que la agente y el preso mantuvieran una relación amorosa. Además, algunos medios locales han publicado que la agente entregó los papeles para pedir su jubilación el día antes de la huida.