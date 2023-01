Tras histórica falla en el sistema: se reactivan gradualmente los vuelos en Estados Unidos

Reporte actual:

Las operaciones normales de tráfico aéreo se reanudan gradualmente en Estados Unidos luego de una interrupción nocturna del sistema Notice to Air Missions que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo. Se ha levantado el tope de tierra.

La FAA informó a través de sus cuentas que siguen investigando la causa del problema inicial.

El fallo:

Según lo conocido, al menos 1.100 vuelos están retrasados o suspendidos este miércoles, en Estados Unidos por cuenta de una falla general en el sistema informático de notificación a misiones aéreas.

El sistema conocido como Notam (El Notice to Air Missions) es fundamental para todas las operaciones áreas en Estados Unidos, pues notifica tanto a operadores como a pilotos las condiciones, por ejemplo, de visibilidad en una pista u otras cuestiones alrededor del espacio aéreo. Si no se reanuda no será posible que se cumpla con el aterrizaje de aeronaves en pista.

Por el momento la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), a través de su cuenta de Twitter hizo una actualización de la situación, en la que manifiesta que " La FAA todavía está trabajando para restaurar completamente el sistema de Aviso a Misiones Aéreas después de una interrupción. La FAA ha ordenado a las aerolíneas que suspendan todas las salidas nacionales hasta las 9 a. m., hora del este, para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad" manifestó la entidad.

Funcionario de EEUU: "No hay indicios de ciberataque en los sistemas de vuelos, el presidente Biden está ordenando una investigación completa de las causas".