Tras pagar fianza, fue dejado en libertad uno de los policías implicados en la muerte de Floyd

En la mañana de este jueves, Thomas Lane, uno de los Policías acusados de estrangular a George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, fue dejado en libertad tras pagar cerca de 2.700 millones de pesos de fianza.

El uniformado fue detenido hace una semana y recluido en la cárcel del condado de Hennepin. Lo acusaron de ayudar e instigar el asesinato en segundo grado, durante el procedimiento de captura de Floyd, un afroamericano.

Lane fue dejado en libertad tras pagar la fianza. Esto significa que podrá afrontar su juicio en libertad. No obstante, seguirá vinculado al proceso.

La Fiscalía también presentó los mismos cargos contra los expolicías Tou Thao y J. Alexander Kueng. Entre tanto el expolicía de Mineápolis (Minesota) acusado de acabar con la vida de George Floy, Derek Chauvin, compareció este lunes por primera vez ante la corte presidida por la juez Jeannice Jenkins, que le impuso una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón bajo ciertas condiciones.

La magistrada estableció que para poder optar a una reducción en su fianza, Chauvin deberá comprometerse a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo, donde unas 40 ciudades declararon toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivaron las protestas.