$!Trump, mejorado de COVID-19, amaga con volver a campaña

“Sabe que yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto, pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron, pero fue sobre todo este medicamento”, subrayó.

Por ese motivo adelantó que su administración va a mandar el coctel de Regeneron y el de la farmacéutica Eli Lilly “a todos los hospitales” de EE.UU.: “Voy a conseguir que los aprueben realmente muy rápido”, apuntó.

Trump no muestra síntomas de COVID-19 desde el martes después de haber pasado hospitalizado el fin de semana tras su diagnóstico y padecer fiebre, fatiga y al menos dos bajadas de oxígeno.

También mencionó las conversaciones entre demócratas y republicanos para acordar un nuevo paquete de estímulo para paliar el deterioro económico ocasionado por la crisis sanitaria.