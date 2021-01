Desde el pasado 11 de enero, en Facebook y a través de canales de Telegram, circulan mensajes en español en los que se anuncia que el presidente Donald Trump recurrirá a la ley marcial y al “acta de insurrección” para disolver el Congreso y quedarse en el poder.

Este es parte del mensaje que circula en redes:

“#AVISO_URGENTE HERMANOS HERMANAS Y PATRIOTAS, PONGAN MUCHA ATENCIÓN A LO QUE VAN A LEER A CONTINUACIÓN, PORQUE ESTAMOS A NADA.CUANDO ESCUHEN QUE DONALD TRUMP EMITE UN COMUNICADO DE ESTADO DE ALERTA MÁXIMA EN ESTADOS UNIDOS,... TODO HABRÁ INICIADO,... A GUARDARSE TODOS.ES EN ESE MOMENTO QUE EL EJÉRCITO TOMA EL CONTROL DE LA UNIÓN AMERICANA Y EL CONGRESO QUEDA DISUELTO Y LOS GOBERNADORES NEUTRALIZADOS.VIENE CON ELLO LA LEY MARCIAL Y SE ACTIVA A LA VEZ EL ACTA DE INSURRECCIÓN, YA QUE SE TIENE PREVISTO ATAQUES DE ÍNDOLE TERRORISTA DE #ANTIFAS” (sic).

Lea también: Joe Biden se convierte en el presidente número 46 de EE.UU.

En este tipo de publicaciones, que se comparten especialmente entre grupos religiosos, de extrema derecha y afines a la teoría conspirativa QAnon (según la cual Trump combate la pedofilia y al ‘Estado profundo’), también se pide a los usuarios que “tengan víveres y agua y medicinas para cuando menos dos semanas” (sic). Esto porque, debido a la entrada en vigor de estas normas el país estará eminentemente “bajo el control del ejército americano” y no se descartan actos violentos.

La información se compartió inicialmente en inglés, pero se ha viralizado en español entre usuarios latinos residentes en Estados Unidos, y hallamos publicaciones en México, Puerto Rico, Argentina y Colombia.

En nuestro país, la desinformación fue compartida en Facebook más de 2.400 veces y vista por más de 125.000 personas, según una plataforma a la que tenemos acceso por una alianza contra la desinformación con la red social.

En esa plataforma se encontró un mensaje similar que anuncia la ley marcial, pero publicado en noviembre pasado. “El presidente Trump proclamará la ley marcial a más tardar la noche del 6 de diciembre”, se decía en la publicación, en la que se incluían otras teorías conspirativas.

Le puede interesar: "Estaremos de vuelta de algún modo": Trump al dejar la Casa Blanca.

Asimismo, en Telegram, en un canal que supera los 20.000 suscriptores, se encontraron varios mensajes en los que se señala que “el jueves 14 de enero el presidente Trump declaró la Ley de Insurrección para abordar la rebelión traidora llevada a cabo por legisladores demócratas y republicanos, agentes del Partido Comunista Chino, FBI, Departamento de Justicia, CIA y otros para desmantelar los Estados Unidos de América y su Constitución”.

Así que se revisó la publicación de la supuesta orden de Trump de la ley marcial que es calificada como Falsa. Entre otras razones, porque como explican nuestros colegas verificadores estadounidenses de Politifact, quienes chequearon anteriormente este tipo de desinformaciones, publicaciones como estas “promueven afirmaciones no probadas [y] contienen información engañosa o inexacta”. Pero además, dejan de lado contexto importante sobre las normas a las que se refieren.

Como explicó el periódico estadounidense The New York Times en un artículo reciente, en general en Estados Unidos se prohibió el uso del ejército como fuerza policial nacional para proteger “las libertades civiles y la soberanía del Estado”. Pero para toda norma existe una excepción: Ley de Insurrección de 1807, que “le otorga al presidente la facultad de enviar fuerzas militares a los estados para sofocar los disturbios públicos generalizados y apoyar la aplicación de la ley civil”.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo medio, citando un informe del Servicio de investigación del Congreso publicado en 2006, el presidente no puede invocar la ley sin límites.“Debe primero llamar a los “insurgentes” a dispersarse (...) [y] si no se restablece la calma, el presidente puede entonces emitir una orden ejecutiva para desplegar las tropas”, escribió el medio.

Según un estudio publicado en agosto de 2020 por el Centro Brennan por la Justicia de la Universidad de Nueva York, la ley marcial “generalmente se refiere a un poder que, en caso de emergencia, permite a los militares tomar el lugar del gobierno civil y ejercer jurisdicción sobre los civiles en un área particular”, pero “no tiene una definición establecida porque a lo largo de la historia, diferentes personas han usado el término para describir una amplia variedad de acciones, prácticas o roles para los militares”. En resumen: “El concepto nunca se ha entendido bien”.

En ese sentido, según escribió Politifact, “muchas personas que defienden la teoría de que Trump invocará la ley marcial no especifican qué forma esperan que se adopte. (...) Sus descripciones parecen reflejar la ley marcial en su forma más extrema: la suspensión de la autoridad civil y el control militar de funciones civiles como los tribunales”.

De acuerdo con revelaciones del canal CNN y The New York Times de finales de diciembre pasado, durante una reunión del pasado 18 de diciembre surgió la idea de “invocar la ley marcial para anular las elecciones del pasado 3 de noviembre” y, según fuentes consultadas por esos medios, Trump “evaluó” la posibilidad. Sin embargo, según CNN, “las palabras de Trump no dejaban claro si realmente apoyaba la idea”.

Después de las publicaciones de estos medios, el mandatario trinó desmintiendo los informes.