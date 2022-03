$!Ucrania mató a general ruso después de llamarlo para determinar su ubicación

Una persona cercana al presidente ucraniano Volodímir Zelenski le indicó a The Wall Street Journal que la inteligencia ucraniana había establecido una unidad especial para cazar a los altos comandantes rusos., identificado como Andrey Mordvichev.

The New York Times ha dado pocos detalles sobre el general cuya llamada se dice que lo llevó a la muerte.

El periódico citó a dos oficiales militares estadounidenses, pero no nombró al general ni dio una ubicación. Esta información corrobora las sugerencias de que el ejército ruso está utilizando comunicaciones no seguras que Ucrania ha podido captar.

Las tropas ucranianas pudieron interceptar una llamada de un general ruso y matarlo, según reveló el diario estadounidense The New York Times.

Al anunciar la muerte del general Vitali Gerasimov, asesinado cerca de la ciudad de Járkov, los funcionarios ucranianos sí que mencionaron “problemas significativos con la comunicación”.

Le interesa: Ucrania aseguró haber matado al segundo general ruso de alto rango

Para demostrar ese punto, Ucrania publicó un audio en el se escuchaba a un soldado ruso anunciando a un superior la muerte de Gerasimov.

En la llamada, el soldado indicó que el sistema de comunicaciones de Rusia había dejado de funcionar en Ucrania, obligándoles a utilizar líneas no seguras. Teniendo en cuenta estos datos, Gerasimov podría ser el alto mando fallecido al que se refiere The New York Times.