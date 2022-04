$!Un congresista republicano habla de “orgías” y “cocaína” entre colegas

Ayer, tras un reunión con el joven legislador, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, calificó estos comentarios como “inaceptables”.

“En la entrevista dice que ha visto a gente tomar cocaína. Y luego nos dice que piensa que vio a un empleado (a un staffer, en inglés) en un aparcamiento desde 100 yardas de distancia”, contó McCarthy.

“Es simplemente frustrante. No hay pruebas detrás de sus afirmaciones. Le he dicho que no puede decir cosas como esas, como miembro del Congreso, cosas que afectan a todo el mundo y al país en conjunto”.

Desde el Freedom Caucus, el grupo que reúne a los legisladores más conservadores del Partido Republicano, le reprocharon a Cawthorn que hiciera señalamientos tan amplios y le pidieron que diera nombres, si sus afirmaciones eran ciertas.