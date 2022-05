El exboxeador estaba trabajando para las fuerzas especiales de la Policía de Cherkasy.

“Nos entristece anunciar que el maestro de deportes de la clase internacional de boxeo, el campeón de Ucrania Oleg Prudky, murió en batallas con los ocupantes rusos”, dijo la Federación Ucraniana de Boxeo al enterarse de su muerte.

Prudky, quien deja una esposa y dos hijas pequeñas, fue el primer boxeador de la historia de Cherkasy en ganar el oro en la categoría de peso de 60 kilogramos.

“La guerra se lleva lo mejor, no me creo que ya no estés”, comenzaba el texto escrito por su esposa Mariana.