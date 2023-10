Una "pausa humanitaria" pidió el Parlamento Europeo en el conflicto en Oriente Medio

"La pausa humanitaria no existe en el Derecho Internacional. El Parlamento Europeo debería haber apoyado los esfuerzos y las llamadas del Secretario General de Naciones Unidas y hoy no lo ha hecho. Me parece que era totalmente insuficiente (...) y para mí, sin un alto el fuego, el texto no estaba a la altura", explicó Urtasun a EFE tras el voto.

Por otro lado, el texto "reconoce el derecho de Israel a la defensa propia consagrado y limitado por el Derecho Internacional" y señala que "las acciones de Israel deben cumplir estrictamente el Derecho Internacional humanitario".

Los eurodiputados "condenan en los términos más fuertes posibles" los ataques terroristas perpetrados contra Israel e insisten en la "necesidad de eliminar a la organización terrorista Hamás", al tiempo que instan a la liberación de los rehenes y a la devolución de los cadáveres de los secuestrados que han sido asesinados.

El texto pide, además, que los responsables de los ataques terroristas y de las violaciones de la legislación internacional "respondan por sus actos", sin hacer referencia a ningún perpetrador en concreto.

"Atacar a civiles e infraestructura civil, incluyendo a trabajadores de la ONU, personal médico y periodistas, es una violación grave del Derecho Internacional", reza la resolución.

Al Parlamento le preocupa también la "situación humanitaria que se deteriora rápidamente" en la Franja de Gaza e insta a abrir los canales para proveer ayuda humanitaria a los civiles en este territorio, así como a que la comunidad internacional incremente su asistencia en la zona.