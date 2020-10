$!Unos 1,3 millones de barriles de crudo “serían derramados en el delta del Orinoco”

El Ejecutivo de Trinidad y Tobago dio a conocer el lunes que sigue con especial atención cómo evoluciona la situación del Nabarima, una unidad flotante de almacenamiento de crudo, que según medios regionales contiene más de un millón de barriles de petróleo y se inclina con el riesgo de zozobrar en el citado paraje.

Aunque el problema del Nabarima se remonta a hace más de 20 meses, cuando el petrolero venezolano fue abandonado después de que Estados Unidos impusiera fuertes sanciones a Caracas, hace semanas creció el interés informativo después de que medios regionales denunciaran el peligro de un potencial derrame.

Aunque el petrolero navegaba bajo bandera venezolana estaba operado por Petrosucre, compañía conjunta entre Pdvsa y la petrolera italiana Eni.

Lea también: Greenpeace rechaza el plan de hundir parte del barco varado en Mauricio

Grupos ecologistas de Trinidad y Tobago alertaron de la situación a su Gobierno para que buscara iniciativas por parte de Venezuela.

El portavoz del grupo ambientalista Fishermen and Friends of the Sea de Trinidad y Tobago, Gary Aboud, señaló que cerca de 50.000 pescadores de ese país dependen de la pesca en el Golfo de Paria para ganarse la vida, por lo que un derrame de crudo sería dramático.

Fishermen and Friends of the Sea contactó con los gobiernos de Trinidad y Tobago y Venezuela para alertar de la situación.

Miembros de esa organización sobrevolaron el barco y tomaron fotos del buque, que parecía escorado entre 25 y 30 grados, lo que fue negado por las autoridades venezolanas.