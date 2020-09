$!Vacuna de COVID-19 se politiza en plena campaña en EE.UU.

De esta manera, y en plena campaña electoral por los comicios presidenciales del próximo 3 de noviembre, los demócratas intentan diferenciarse de la actuación de Trump frente a la pandemia, quien admitió que minusvaloró adrede la gravedad de la COVID-19 al inicio para no crear pánico y ha criticado en varias ocasiones en público a sus asesores científicos.

De hecho, el miércoles el mandatario desautorizó a uno de los principales expertos sanitarios del Gobierno al hablar del plan para distribuir la futura vacuna contra la enfermedad, que calculó que estará lista para antes de las elecciones. “Seremos capaces de distribuir 100 millones de dosis de vacunas para el final de 2020, y luego un número muy grande después”, aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Contradicciones

Horas antes, el director de los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, declaró en una audiencia ante el Senado que las primeras dosis de la vacuna se distribuirán de forma limitada y que no estarán disponibles hasta el tercer trimestre de 2021.

Preguntado al respecto, Trump consideró que Redfield se equivocó y aseguró haberse sentido “sorprendido” por sus palabras.

“Creo que cometió un error cuando él (Redfield) dijo eso, simplemente es información incorrecta. Lo llamé y no me dijo eso y creo que quizás se confundió con el mensaje, quizás lo dijo de manera incorrecta. No, estamos listos para ir adelante de manera inmediata”, subrayó el mandatario.