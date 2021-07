Vacunas: ¿efectivas ante la variante Delta de la COVID-19?

Sin embargo, no hay evidencia científica que asegure que las vacunas no funcionan contra la variante Delta, tal y como lo señaló el senador de la Colombia Humana.

De hecho, las primeras versiones de las mismas farmacéuticas apuntan a que sí hay un alto grado de protección y que, incluso si los estudios apuntan a que hay una caída en la efectividad, esto se podría resolver con una tercera dosis.

Al respecto, el Gobierno Nacional aseguró que esperará la decisión de los entes sanitarios y reguladores internacionales para disponer de una tercera dosis de los biológicos que ya se están inoculando en Colombia, como por ejemplo Pfizer, Sinovac, Moderna y AstraZeneca. En el caso de Janssen, también se prevé inocular una segunda dosis. La jefa del departamento de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, aseguró que la variante delta “se transmite dos veces más que la variante Alpha, la cual era dominante hasta hace unos meses”.

Aunque Delta tiene mayor transmisibilidad, al igual que otras variantes, las autoridades sanitarias reiteraron que todavía no hay prueba científica que compruebe que tiene más letalidad. Los datos conocidos hasta el momento indican más contagios.

Sin embargo, al haber mayor contagio, puede producirse mayor número de muertes, al igual que con la primera cepa de la COVID-19.

¿Son eficaces las vacunas contra la variante Delta?

En el mundo hay más de siete vacunas contra la COVID-19. Para que sean aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ente regulador sanitario, deben mostrar una efectividad superior al 50 % para combatir la COVID-19. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnsson & Johnsson, Sinovac y Sinopharm han sido aceptadas por la comunidad científica internacional, debido a que mostraron su efectividad para combatir el nuevo coronavirus. Sin embargo, muchos han puesto en duda la eficacia de estos biológicos al momento de combatir la variante Delta que tiene mayor contagio.

Según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, una dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca protegen en un 79 % contra la COVID-19. Sin embargo, esa cifra se reduce al momento de enfrentarse a la variante Delta. No obstante, al momento de tener el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis, la eficacia vuelve a ser alta. Y en el caso de aplicarse una tercera dosis, se estima que la protección aumentaría mucho más. Precisamente por eso, este miércoles Pfizer anunció que una tercera dosis de su biológico “provoca títulos neutralizantes contra la variante Delta (B.1.617.2), que es más de cinco veces mayor en personas más jóvenes y más de11 veces mayor en personas mayores que después de dos dosis”.

Israel, por ejemplo, ya inició la inoculación de una tercera dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech. La medida regirá en mayores de 60 años, como anunció el primer ministro, Naftali Benet. “A partir de este domingo, los hospitales y los centros de salud permitirán que la población mayor reciba una tercera dosis". Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no descarta la necesidad de una tercera dosis, sugirió a los países que no inoculen un tercer biológico todavía, para que el acaparamiento de las vacunas no generen desigualdad en países como Haití, en donde todavía no se ha puesto ni una dosis.

Según la OMS, hasta el momento no existe evidencia científica sobre si la variante Delta reduce o no la eficacia de las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson. Rusia, por su parte, ha asegurado que su vacuna contra la COVID-19, conocida como Sputnik-V, tiene una eficacia del 92 %. Sin embargo, esa cifra disminuye solo un 2 % al momento de enfrentarse a la variante Delta.

Mientras tanto, de la vacuna CoronaVac, producida por la farmacéutica china Sinovac, todavía no se conocen ensayos clínicos que registren la eficacia del biológico ante la variante Delta de la COVID-19.

Sin embargo, una aplicación de una tercera dosis de Sinovac no se descarta. Incluso el gobierno colombiano se pronunció ante esta medida y aseguró no descartar una tercera dosis de este biológico, seis meses después de recibir el segundo para así aumentar la eficacia de la vacuna.

La voz de la experta

La infectóloga y viróloga Zulma Cucunubá asegura que, aunque las vacunas protegen “parcialmente” contra COVID-19, una persona inmunizada puede infectarse con la variante Delta o con cualquier otra. Sin embargo, estas reducen drásticamente la hospitalización.

Aunque la eficacia de las vacunas sí se puede reducir al momento de enfrentarse ala variante Delta, los estudios han demostrado que esta se reduce en un porcentaje bajo. La tercera dosis no se descarta, pues así se subiría el nivel de anticuerpos generados por los diferentes biológicos.

Cucunubá sugiere que “necesitamos más que nunca incentivar la vacunación”. También señala que utilizar el tapabocas y mantener al menos dos metros de distancia entre personas, podría disminuir el contagio de cualquier variante de la COVID-19.

Informe de la CDC de Estados Unidos

El pasado jueves el diario estadounidense, The Washington Post, publicó un artículo en donde aseguraba que los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) alertaba que la variante Delta podría ser igual de transmisible al sarampión o la varicela.

La directora del CDC, Rochelle Walensky, aseguró en CNN que "este es uno de los virus más contagiosos que se conoce". Se espera que el CDC de Estados Unidos publique en estos días el documento oficial en donde según The Post, se compara a Delta con otras enfermedades altamente transmisibles.