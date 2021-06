$!Viajar en avión no crea riesgo de trombos a vacunados contra COVID-19

“Las aerolíneas están ahora discutiendo su responsabilidad y qué hacer con los vacunados, ya que no pueden volar por ser un riesgo para la salud”, afirman algunas de estas publicaciones, antes de concluir: “Parece que no se permitirá volar a nadie que esté vacunado”.

Viajar en avión no expone a los vacunados contra la COVID-19 al riesgo de sufrir una trombosis, como aseguran mensajes difundidos en varios países de América Latina a través de redes sociales que engañan al afirmar falsamente que las aerolíneas estudian por este motivo prohibir volar a los vacunados.

Las aerolíneas defienden la vacunación

Del mismo modo, fuentes de Airlines for Europe (A4E), asociación que representa a más del 70 por ciento del tráfico aéreo europeo, explican también a EFE que “no se están llevando a cabo discusiones de este tipo entre las aerolíneas para prohibir o evitar que viajen viajeros vacunados o no vacunados”.

“Por el contrario, las aerolíneas en Europa están presionando para que no se discrimine entre sometidos o no a test, vacunados o no vacunados” en lo relativo a restricciones y libre circulación, precisan estas fuentes.

En este punto, indican que los certificados de vacunación y el Certificado Covid Digital (DCC) en la UE ya desempeñan “un papel importante para permitir viajes seguros” y se utilizarán cada vez más a medida que más países “empiecen a flexibilizar las restricciones de viaje”.

Aparte de destacar que la afirmación viralizada en redes sociales es falsa, A4E recuerda que “las vacunas son una parte fundamental de la gestión de la pandemia”, por lo que “el aumento de los niveles de vacunación permite el regreso gradual de la libre circulación, incluidos los viajes en avión”.