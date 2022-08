$!Video: Anciano dispara contra hombre armado que iba a robar tienda en California

Las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en Norco, estado de California (Estados Unidos), captaron el momento en el que el dueño del establecimiento se defiende de un presunto robo disparando contra uno de los sospechosos.

El hombre de 80 años y dueño del negocio le disparó a un ladrón que entraba a robar a su tienda con un rifle AR-15. El comerciante aseguró que decidió abrir fuego porque no tenía otra opción: “Era él o yo”.

Craig Cope dijo que temía por su vida cuando cuatro asaltantes ingresaron la madrugada del domingo a Norco Market & Liquor en Norco. Él se encontraba detrás del mostrador cuando uno de los ladrones irrumpió con un rifle y le gritó que esté quieto.

Según le dijo al diario The New York Post, supo que algo andaba mal cuando vio que un SUV BMW oscuro se detuvo junto a la tienda cuando había mucho lugar libre en el estacionamiento aledaño: “Y luego los vi salir del auto con máscaras y pistolas. Entonces, me imaginé lo que iba a pasar. Solo sabía que estaban armados y enmascarados y que iban a entrar, así que estaba listo para ellos”.