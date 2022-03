$!Video: Armas nucleares: El ‘as bajo la manga’ de Putin

Por otra parte, “es una señal de que Rusia está acorralada y desesperada un poco por la falta de apoyos internacionales porque no consigue una interlocución, y básicamente la única manera es amenazando con el tema nuclear”, señala Jaramillo.

El más poderoso

Esta idea es compartida por David Castrillón, profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien opina que el liderazgo ruso al poner en alerta sus capacidades nucleares, si bien genera consternación en el mundo occidental, especialmente en Europa, escenario de la guerra en Ucrania, no tiene la intención de usar armas nucleares.

Entonces, según él, se pensaría que se trata más bien de una “retórica agresiva” pero no significa que “Rusia esté dispuesta a llevarla a la realidad”.

Jaramillo cree que es poco probable que Rusia use armas nucleares, porque la guerra se está librando en territorio adyacente a sus fronteras, y por consiguiente los efectos serían devastadores para su país.

Explica, a renglón seguido, que Rusia lo que espera es que Occidente no se involucre de manera directa en el conflicto, más allá del envío de recursos como lo ha hecho hasta ahora.

Disuasión y chantaje

Igualmente Castrillón insiste en que las armas nucleares existen como un factor de disuasión frente a ataques de rivales, especialmente aquellos que también las tienen, lo que llevaría indiscutiblemente a un “escenario de destrucción masiva asegurada”.

En su criterio, Rusia no tiene incentivos para hacer uso de armas nucleares, y tampoco quiere llevar la lucha a países miembros de la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

No obstante, ve con preocupación el anuncio ruso, que se “entiende como una pieza en un ajedrez complejo y no la intención de usar esas armas, por lo menos, no bajo las condiciones actuales”.

Jaramillo, apunta en ese sentido, que desafortunadamente la disuasión nuclear tiene un elemento de chantaje, como lo está haciendo Rusia en el marco de la invasión a Ucrania.